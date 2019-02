EU-Wahl: Sagartz wirbt mit Pflege daheim

Christian Sagartz (ÖVP) will bei der Europawahl Ende Mai auch mit dem Thema Pflege punkten. Er wirbt in seinem Heimatbezirk Mattersburg damit, dass es alten Menschen ermöglicht wird, zu Hause gepflegt zu werden.

Für die Europawahl Ende Mai ist Christian Sagartz der Spitzenkandidat der ÖVP Burgenland. Bundesweit ist er in seiner Partei auf Platz sieben gereiht. Punkten will der Mattersburger ÖVP-Bezirksparteiobmann bei der Wahl auch mit einem regionalen Thema, der Pflege. Er wirbt jetzt in seinem Heimatbezirk darum, dass es alten Menschen ermöglicht wird, zu Hause gepflegt zu werden.

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige

Am Dienstag forderte Christian Sagartz, dass pflegende Angehörige mehr Unterstützung bekommen sollen. Man fordere den gezielten Ausbau von Tagesbetreuungsplätzen, so Sagartz. Es gebe im ganzen Südburgenland nur wenige Tagesbetreuungsplätze, im Landesnorden hingegen seien es mehrere in enger, räumlicher Nähe. Hier sei es notwendig, dass es einen guten Mix dieser Betreuungsmöglichkeiten gebe, denn nur so könne man pflegende Angehörige entsprechend entlasten, sagte Sagartz.

ORF/Hannes Auer

Leitantrag zum Thema Pflege

Beim Bezirksparteitag hat die ÖVP Mattersburg außerdem einen Leitantrag zum Thema Pflege beschlossen. Man müsse rechtzeitig die Weichen stellen, so Sagartz. Konkret beinhaltet der Antrag, neben der Forderung nach mehr Tagesheimplätzen, auch Maßnahmen zur Unterstüztung pflegender Angehöriger durch Beratung und mehr mobile Pflege. Darüberhinaus fordert die ÖVP Mattersburg ein Gütesiegel für die 24-Stunden-Betreuung, mehr Pflegebetten im Bezirk sowie die Schaffung eines Pflege-Lehrberufs, damit die Versorgung mit Pflegepersonal auch künftig abgesichert ist.