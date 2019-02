Klepeisz verlängert bei Braunschweig

Der Güssinger Basketballer Thomas Klepeisz bleibt ein weiteres Jahr beim deutschen Bundesligaklub Braunschweig. Der österreichische Teamspieler hat seinen Vertrag kürzlich bis Ende der Saison 2019/20 verlängert.

Thomas Klepeisz begründet die Entscheidung - beim deutschen Bundesligaklub Braunschweig zu bleiben - mit mehreren Faktoren: „Ich fühle mich sehr wohl da, und es gibt eigentlich nichts auszusetzen. Es ist meine zweite Heimat geworden, kann man sagen. Und dann stellt sich die Frage, warum nicht gleich verlängern, auch wenn es schon sehr früh war.“

Klepeisz: Mit Entscheidung auch ein Zeichen setzen

Es sei für ihn die richtige Entscheidung. Es soll auch ein Zeichen sein, dass er an den Verein und an die Entwicklung des Vereins glaube. „Ich habe vor nächstes Jahr einen Schritt nach vorne zu machen in Deutschland“, gab der 27-Jährige einen Ausblick in die Zukunft.

ORF

Thomas Klepeisz ist nach der Insolvenz seines Stammklubs Güssing nach Braunschweig gewechselt. Er spielt aktuell das dritte Jahr in Deutschland und ist Kapitän bei Braunschweig. Aktuell liegt er mit seinem Verein auf Platz zehn unter 18 Klubs.