Falstaff: „Gut Purbach“ verdrängt „Taubenkobel“

Im neuen Falstaff Restaurantguide führt das „Gut Purbach“ mit 95 Punkten das Landesranking an und verdrängt den „Taubenkobel“ mit 93 Punkten auf Platz zwei. Den diesjährigen Platz drei sichert sich das „Zur Dankbarkeit“.

Mehr als 255.000 Votings von rund 18.800 Gästen hat die Falstaff-Redaktion für den neuen Restaurantguide erhalten. Bewertet wurden die Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente. Bewährte Nummer eins ist auch in diesem Jahr wieder das „Steirereck“.

Neuer Spitzenwert im Burgenland

Wie bereits 2018 führen im Burgenland das „Gut Purbach“ und der „Taubenkobel“ in Schützen das Landesranking an. Jedoch erkochte sich in diesem Jahr das „Gut Purbach“ zwei Pluspunkte und verdrängte mit nunmehr 95 Punkten den „Taubenkobel“ mit 93 Punkten auf Platz zwei, . Damit sicherte sich das Lokal von Koch Max Stiegl auch Platz neun im Österreich-Gesamtranking. Das „Zur Dankbarkeit“ in Podersdorf konnte sich ebenso verbessern und schaffte es mit 90 Punkten 2019 von Platz vier auf Platz drei im Burgenland.

