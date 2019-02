Vagina-Monologe gegen Gewalt an Frauen

Erstmals sind im Burgenland bei einem V-Day die Vagina-Monologe präsentiert worden. In den Texten von Autorin Eve Ensler geht es um die Wahrnehmung weiblicher Sexualität und Gewalt an Frauen.

Weltstars wie Glenn Close, Winona Ryder und Whoopi Goldberg haben sie schon vorgetragen, Marianne Mendt, Sonja Kirchberger und Julia Stemberger auch - die sogenannten „Vagina-Monologe“. Im Burgenland präsentierten die Texte 20 unterschiedliche burgenländische Frauen aus Kunst, Kultur, Medien und Politik, die dafür Stan­ding Ova­tions ernteten: Theodora Bauer, Michaela Frühstück, Viktória Kery-Erdelyi, Kristina Milosits, Regina Petrik, Inge Posch-Gruska, Ulla Reisinger, Annemarie Reiss, Andrea Roschek, Ana Theresa Ryue, Nina Wallner, Uschi Zezelitsch und Eva-Maria Biribauer.

ORF

V-Day Der V-Day ist eine von Autorin Eve Ensler ins Leben gerufene weltweite Bewegung mit der Intention, Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu beenden. Es werden Veranstaltungen organisiert, um die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren, Geldmittel einzubringen und damit existierende Anti-Gewalt-Organisationen zu unterstützen.

Gegen Gewalt: Tabus brechen

Schätzungen zufolge werden weltweit 20 Prozent aller Frauen körperlich oder sexuell angegriffen. Bei den Vagina-Monologen wird ungeschminkt wieder gegeben, worüber man sonst nur ungern spricht: die weibliche Sexualitiät. Die amerikanische Autorin Eve Ensler bricht mit diesem Tabu. Bereits 1996 schrieb sie die Vagina-Monologe. Ensler erstellte aus über 200 Interviews mit Frauen unterschiedlichsten Alters, Herkunft und Religion eine Sammlung von Monologen. Die Vagina-Monologe beschreiben humorvolle, lustvolle, poetische, aber auch traurige und berührende Geschichten von Frauen.

Ausschnitte aus den Vagina-Monologen Am Freitag wurden erstmals im Burgenland die Vagina-Monologe u.a. von Theodora Bauer, Regina Petrik und Inge Posch-Gruska vorgetragen.

„Leider ist es noch immer so, dass es an Tabus rüttelt, diese Texte zu lesen, das Wort Vagina zu benutzen. Gerade im Vorfeld habe ich erkannt, dass es für die Gesellschaft, für uns alle nicht selbstverständlich ist, das Wort Vagina in den Mund zu nehmen. Also ich glaube, es gibt da noch sehr viel zu bewegen. Wir waren, glaube ich, auch schon einmal weiter, als wir jetzt sind. Es sind Rückschritte zu sehen“, so Nina Wallner, Organisatorin der Vagina-Monologe.

ORF

Seit ihrem Erscheinen vor 23 Jahren erobern die „Vagina Monologe“ von New York aus die Welt. In über 160 Ländern weltweit aufgeführt, avancieren sie zu einem Kultstück des Feminismus. Sie tragen dazu bei, das Bewusstsein gegen Gewalt an Frauen zu heben.

Auch Humor darf nicht zu kurz kommen Ein Vagina-Monolog beinhaltet das Stöhnen des überraschenden dreifachen Orgasmus.

Die „Vagina Monologe“ sind ein Plädoyer für Lust und Leidenschaft - und gegen sexuelle Ausbeutung. Der Erlös der Benefizveranstaltung in der Bauernmühle in Mattersburg kommt der Onlineplattform für Mädchen und junge Frauen mona-net.at zugute.