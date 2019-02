„Klar“ gegen Klimawandel

Der Klimawandel stellt auch die ländlichen Regionen vor große Herausforderungen. Der Bund versucht hier seit 2016 mit dem Fördermodell der Klimaanpassungs-Regionen (Klar) entgegenzuwirken. Interessierte Gemeinden können sich für die neue Förderperiode anmelden.

Das Jahr 2018 war das wärmste Jahr in der 251-jährigen Messgeschichte und der Klimawandel ist auch im Burgenland angekommen, erklärt die für Umwelt zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Für das Burgenland wurde im Jahr 2018 eine Temperaturabweichung von 1,8 Grad verzeichnet und das ist doch von besonderer Brisanz - wenn man bedenkt, dass bei allen Klimazielen international eine Erwärmung von maximal zwei Grad angestrebt wird“, so Eisenkopf.

Auch an den Wandel anpassen

Man müsse den Klimawandel zwar bekämpfen, sich andererseits aber auch an diesen Wandel anpassen. Genau das sei das Ziel der vom Bund geförderten Klar-Regionen. Im Burgenland bilden derzeit Pinkafeld und Riedlingsdorf eine solche Region. „Katastrophenschutz, klimaangepasste Raumplanung, Strategien zur Vermeidung der Austrocknung - das ist das Hauptthema. Generell haben wir der Bevölkerung die optimierte Wassernutzung näher gebracht“, erklärt Markus Puchegger von der Forschung Burgenland.

Neue Förderperiode

Jetzt steht eine neue Förderperiode an. Um eine Klar-Region zu bilden, braucht es mindestens zwei Gemeinden, die mindestens 3.000 Einwohner haben. „Es wird einmal ein Antrag für die Förderung der Erstellung eines Konzepts eingereicht. Das wird mit bis zu 40.000 gefördert, bei einem Eigenanteil, den die Gemeinden zu tragen haben, von 25 Prozent. Dann geht es in die Umsetzungsphase, da gibt es 133.000 Euro Förderung, ebenfalls bei einem Eigenanteil von 25 Prozent“, so Puchegger. Interessierte Gemeinde müssen sich aber beeilen, denn die Anmeldefrist läuft nur noch bis 29. März.

