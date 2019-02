Betrunkener randalierte nach Faschingsparty

Am Sonntag meldeten sich mehrere Personen in Neckenmarkt (Bez. Oberpullendorf) bei der Polizei, weil ihre Fahrzeuge Samstagnacht von einem zunächst Unbekannten beschädigt worden waren. Die Polizei konnte den 21-jährigen Täter rasch ausforschen.

Der 21-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag die Seitenspiegel an zwei Pkw abgebrochen. Außerdem hatte der junge Mann es auch auf mehrere Scheiben abgesehen: zuerst schlug er die Auslagenscheibe eines Geschäftes ein, dann das Glaspanel eines Eingangstors sowie die Windschutzscheibe eines weiteren Autos - all das passierte in derselben Gasse in Neckenmarkt.

Straftaten in alkoholisiertem Zustand

Die Polizeiinspektion Horitschon leitete umfangreiche Ermittlungen ein, gemeinsam mit dem Koordinierten Kriminaldienst Oberpullendorf. Schnell konnte ein 21-jähriger Mann aus Neckenmarkt als Täter ausgeforscht werden. Bei der Befragung durch die Polizisten gab er an, dass er bei einer Faschingsveranstaltung gewesen war und in alkoholisiertem Zustand nach Hause gegangen sei. Dabei habe er die Sachbeschädigungen begangen. Die Höhe des Gesamtschadens ist zurzeit noch nicht bekannt.