Klosterchronik für jedermann

Seit 300 Jahren betreut der Franziskanerorden in Frauenkirchen die Wallfahrtskirche. Ein Teil dieser Geschichte ist in einer Chronik im Archiv des Klosters aufgeschrieben. Die lateinischen Texte wurden nun übersetzt und als Buch publiziert.

Die Chronik dokumentiert die Jahre zwischen 1713 und 1865. Da sie aber in Mittellatein geschrieben worden sei und im Archiv des Klosters aufbewahrt werde, sei sie für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich, sagte der Vikar des Franziskanerordens, Thomas Lackner. Durch die Übersetzung und Herausgabe des neuen Buchs könne jetzt aber jeder ein wenig in der Geschichte von Frauenkirchen stöbern.

ORF

Herausfordernde Übersetzungsarbeit

Lateinlehrerin Friederike Grasemann arbeitete drei Jahre lang an der Übersetzung der Chronik. Die größten Herausforderungen seien die verschiedenen Schriften der Autoren gewesen, erzählte die Übersetzerin. Dazu gab es auch noch Textabschnitte die in Deutsch und Ungarisch verfasst wurden. Derselbe Chronist habe auf Deutsch weitaus unleserlicher als auf Latein geschrieben, so Grasemann. Offenbar sei ihm die deutsche Sprache geläufig gewesen, während er bei der lateinischen besser aufpassen habe müssen.

ORF

Die Franziskaner mussten sich in ihrer Geschichte in Frauenkirchen unter anderem mit Feiertagsregelungen herumschlagen, was an die aktuelle Diskussion um den Karfreitag erinnert. Pater Thomas zitierte bei der Chronik aus dem Jahr 1729: „An Samstagen soll zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria ab 12.00 Uhr nicht mehr gearbeitet werden.“

ORF

Enge Verbundenheit mit Familie Esterhazy

Unter den Gästen beim Festgottesdienst in der Basilika anlässlich der Präsentation der Chronik waren auch Svetlana und Anton Esterhazy. Er ist Oberhaupt einer Familie, die seit Jahrhunderten eng mit dem Wallfahrtsort verbunden ist. Fürst Paul war der Stifter des Klosters. Er brachte die Gnadenstatue eigenhändig von Forchtenstein nach Frauenkirchen - angeblich zu Fuß und ohne Schuhe. Aus Respekt vor der Mutter Gottes habe er weiße Socken angezogen, erzählte Anton Esterhazy. Geschichten wie diese sind in der Klosterchronik Frauenkirchen nachzulesen.