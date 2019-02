Hoffen auf Regen im Nationalpark

In Westösterreich hat es in diesem Winter bisher ja ungeheure Schneemassen gegeben. Im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel hofft man in den nächsten Wochen dagegen noch auf weiteren Niederschlag.

Besonders die Lacken könnten noch Wasser vertragen, sagte Alois Lang vom Nationalparksinformationszentrum in Illmitz. Der Neusiedler See selbst habe derzeit ziemlich genau das Niveau des sechzig-, siebzigjährigen Durchschnitts, an den Lacken fehle aber noch einiges für einen zufriedenstellenden hohen Wasserstand.

ORF

Auch in den Wiesen sehe man nur da und dort Wasser stehen, da könnte man noch einiges vertragen, so Lang. Von den riesigen Niederschlagsmengen in Westösterreich habe man im Nationalpark kaum etwas gespürt.

Link: