App gegen Cyber-Mobbing

Cyber-Mobbing stellt eine immer größer werdende Gefahr dar. Die Bildungsdirektion hat deshalb die Entwicklung einer App initiiert, die Gefahren von sozialen Netzwerken aufzeigt.

Die meisten Kinder besitzen bereits im Alter zwischen sechs und zehn Jahren ihr erstes Mobiltelefon und haben damit uneingeschränkten Zugang zum Internet. Deshalb werden die Kinder schon in der Volksschule über die Gefahren im Internet aufgeklärt. „Skooly“ umfasst eine App und eine Lernplattform im Internet und bietet laut Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz eine optimale Unterstützung bei der Aufklärung über Cyber-Mobbing.

ORF

Dabei gehe es um die Warnung, was in allen sozialen Medien passieren könne und wie man damit umgehe, so Zitz. Zudem soll es ab September auch auf der Lernplattform LMS eine integrierte Chatfunktion geben, die für einen sicheren Austausch zwischen Lehrern, Schülern und Eltern genutzt werden kann.

Preiner: Auch Erwachsene betroffen

Das Thema Cyber-Sicherheit umfasse aber mehr als nur Chatplattformen und betreffe nicht nur Kinder und Jugendliche, betonte Erwin Preiner vom Zivilschutzverband: „Studien zeigen ganz klar, dass auch immer mehr Erwachsene - eigentlich schon Pensionisten - das Internet als Informationsbasis nutzen. 80 Prozent der unter 60-Jährigen informieren sich bereits fast ausnahmslos über das Internet.“ Die Zahl der Fälle von Cyber-Mobbing ist im Burgenland im Vergleich zu den vergangen Jahren gestiegen. Genaue Zahlen aus dem Jahr 2018 liegen noch nicht vor.

Links: