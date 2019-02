Duo übernimmt SPÖ-Bezirksparteivorsitz

Nach 20 Jahren an der Spitze der SPÖ im Bezirk Neusiedl am See hat sich Landeshauptmann Hans Niessl am Freitagabend auch aus dieser Funktion zurückgezogen: Erstmals in der Geschichte der SPÖ Burgenland gibt es nun ein Duo an der Spitze einer Bezirksorganisation.

Die 115 SPÖ-Delegierten wählten Kilian Brandstätter und Maximilian Köllner zu den neuen Bezirksvorsitzenden. "Wir wissen, dass wir in große Fußstapfen treten und viel Verantwortung übernehmen! Wir werden bewusst und zielorientiert damit umgehen“, so Brandstätter und Köllner unisono über ihre neue Aufgabe. Niessl bleibt Ehrenvorsitzender des Bezirks Neusiedl am See.