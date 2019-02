Granatenfunde im Nordburgenland

In Kittsee und Purbach wurde am Donnerstag Kriegsmaterial aufgefunden und vom Entminungsdienst geborgen. Es ist dabei zu keinen Zwischenfällen gekommen.

Am Donnerstagvormittag wurde in einer Schottergrube in Kittsee von Mitarbeitern der dort ansässigen Firma eine zwölf zentimeter große Wurfgranate entdeckt. Die Granate wurde vom Entminungsdienst besichtigt und abtransportiert.

Eine Fortmitarbeiterin fand im Waldgebiet von Purchbach ebenfalls altes Kriegsmaterial. Hierbei handelte es sich um eine 10,5 Zentimeter große Sprenggranate. Auch in diesem Fall konnte diese vom Entminungsdienst gesichert und abtransportiert werden. In beiden Fällen kam es zu keinen Zwischenfällen.