Tourismus: Ziel Ganzjahresdestination geschafft

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) wird am 28. Februar das Amt an Hans Peter Doskozil übergeben. Mit dem Burgenland Tourismus ist Donnerstagabend im Wiener Donauturm eine Bilanz über die vergangenen 18 Jahre aus touristischer Sicht gezogen worden.

In den vergangenen 18 Jahren konnte man die Zahl der Nächtigungen von rund 2,3 Millionen zu Beginn auf mehr als drei Millionen Nächtigungen im Vorjahr steigern. Es sei eines der wichtigsten Ziele gewesen, das Burgenland als Ganzjahresdestination auszubauen, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

„Wir haben dieses Ziel Schritt für Schritt umgesetzt. Es sind alleine zirka 180 Millionen Euro in den Ausbau der Thermen investiert worden. Das hat natürlich zu wichtigen Impulsen geführt - wir haben dadurch auch die Nächtigungszahlen im Winterhalbjahr deutlich steigern können“, so Niessl.

Gemeinsames Kulturmarketing

Neben den Thermen, dem Urlaubsangebot und der Kulinarik spielt auch die Kultur eine wesentliche Rolle. Ein Bereich in dem man seine Hausaufgaben für die Zukunft machen wolle, sagte der designierte Landeshauptmann und derzeitige Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ).

„Die ersten wesentlichen Schritte sind jene, dass wir über die ganze Kultur Burgenland - über alle wesentlichen Festivals und Kulturorte ein gemeinsames Marketing legen“, so Doskozil.

Neue Hotels in Planung

Die Wertschöpfung des Tourismus im Burgenland beträgt mittlerweile rund eine Milliarde Euro pro Jahr. Wichtig sind laufende Investitionen. Seit Juli 2015 haben private Tourismusbetriebe rund 93,5 Millionen Euro investiert, sagte Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ).

„Von diesen 93,5 Millionen waren rund 82 Millionen förderbar - die wurden mit rund 17 Millionen Euro auf Förderungen bedacht. Das ist ein Verhältnis von ungefähr eins zu fünf, das heißt mit jedem Fördereuro wurden fünf Euro privates Investitionskapital ausgelöst“, so Petschnig. Erklärtes Ziel ist es die Nächtigungszahlen in Zukunft weiter zu steigern. Geplante Hotelprojekte in Eisenstadt, Oberwart, Gols oder Andau würden dazu beitragen, hieß es.