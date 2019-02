Neue Polizisten fürs Burgenland

In Niederösterreich haben jetzt 284 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung abgeschlossen, darunter auch 35 Männer und Frauen aus dem Burgenland. Sie werden künftig im Burgenland ihren Dienst versehen.

Acht Polizistinnen und 27 Polizisten aus dem Burgenland wurden in St. Pölten ausgebildet. Das Bildungszentrum St. Pölten beschäftigt 35 Bedienstete. Sie würden dazu beitragen, dass die Polizistinnen und Polizisten bestens ausgebildet in den Außendienst entlassen werden können, so Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bei der Ausmusterungsfeier.

BMI/Alexander Tuma

„Ich bekunde Ihnen meinen Respekt und meine Anerkennung, dass Sie diesen tollen Beruf ergriffen haben“, sagte der burgenländische Landespolizeidirektor Martin Huber zu den neuen Polizistinnen und Polizisten.