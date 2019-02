Mit 145 km/h über Güterweg gerast

Ein 19-jähriger Mann ist am Dienstag auf einem Güterweg zwischen Kittsee und Pama (Bezirk Neusiedl am See) mit 145 km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs gewesen.

Der Probeführerscheinbesitzer gab zu, zu schnell gefahren zu sein. Weshalb er das tat, konnte er allerdings nicht erklärten, wie die Polizei mitteilte. Ein Alkotest sei negativ verlaufen. Der Mann muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.