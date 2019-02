Slowakischer Einbrecher geschnappt

Auf der Nord-Ost-Autobahn A6 im Bezirk Neusiedl am See wurde ein 39-jähriger Slowake festgenommen, welcher im Verdacht steht, Einbrüche in Graz begangen zu haben.

Kurz nach Mittwochmitternacht wurde von Polizisten auf der Autobahn A6, im Gemeindegebiet von Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) der Pkw des Mannes mit slowakischen Kennzeichen auf der Fahrt in Richtung Bratislava angehalten und kontrolliert. Dabei wurden zwei Fahrräder, ein Paar österreichische Kennzeichentafeln aus dem Bezirk St. Johann, ein Navigationsgerät, eine Schreckschusspistole und diverses Einbruchswerkzeug vorgefunden.

Auch führte der Slowake geringe Mengen von Suchtmittel in Form von Cannabis und Haschisch mit, welches er nach eigenen Angaben zum Eigengebrauch benötige. Überprüfungen der Polizisten ergaben, dass die Kennzeichentafeln von einem Pkw in Graz entwendet wurden, das Navi, ein Datenkabel, sowie eine Wollhaube stammen von Kfz-Einbrüchen ebenfalls in Graz.

Streitet alles ab

Bei den ersten Vernehmungen bestritt der Festgenommene jeglichen Zusammenhang mit Straftaten. Woher die Fahrräder stammen, sei Gegenstand von Ermittlungen, berichtete die Polizei. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 39-jährige Slowake wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.