Trickdiebstahl in Pinkafeld

Eine 25 bis 30 jährige Frau hat einen Pensionisten in Pinkafeld mit einem Trick Geldscheine aus der Brieftasche gestohlen. Sie hat vorgegeben für den guten Zweck zu sammeln und dabei einen Taschentrick angewendet.

Ein Pensionist behob am Mittwochvormittag in einer Bank in Pinkafeld Bargeld vom dortigen Bankomaten. Nachdem er mit seinem Auto wegfahren wollte, klopfte die Täterin an seine Autoscheibe und zeigte ihm eine Spenderliste für Taubstumme. Der Pensionist nahm seine Brieftasche in die Hand und übergab er der jungen Frau einige Münzen. Plötzlich wollte sie Fotos vom Geschädigten in seiner Brieftasche sehen.

Im Zuge dieses Gespräches legte die Frau kurzfristig die Spenderliste über die geöffnete Brieftasche und dürfte diesen Moment genutzt haben um die Geldscheine herauszuziehen. Erst zwei Stunden später bemerkte er den Diebstahl und erstattete Anzeige.

Beschreibung:

Bei der unbekannten Täterin handelt es sich um eine 25 bis 30 jährige Frau, zirka 160 cm groß, kurzes schwarzes Haar, südländische Herkunft, bekleidet mit einem schwarzen Anorak. Ein Zusammenhang mit einem Trickdiebstahl im Bereich Friedberg (Steiermark) dürfe bestehen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.