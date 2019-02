Parndorf: 1.000 Betten für Shoppingtouristen

In den nächsten zwei bis drei Jahren entstehen rund um das Outletcenter Parndorf 1.000 neue Betten. Der Grund sind Hotelprojekte: Der Ausbau des „Pannonia Tower“ ist bis zum Sommer abgeschlossen. Zudem wird derzeit ein neues „Ibis“ Drei-Stern-Hotel errichtet.

Das Hotelangebot rund um das Outletcenter Parndorf wächst nun immens. Seit Anfang Februar wird ein Drei-Stern-Plus Hotel der französischen Accor-Gruppe errichtet. Das fünfstöckige „Ibis Styles“-Hotel neben dem Kino und dem angrenzenden Entertainmentcenter, verfügt dann über 135 Zimmer. „Es gibt nicht diesen Drei-Stern-plus-Charakter hier, dafür gibt es Bedarf. Das zeigen alle internationalen Studien“, so Projektentwickler Konrad Freyborn. Rund 16 Millionen Euro werden investiert. Das Ibis Hotel soll gegen Ende 2020 eröffnet werden.

Zwischen dem neuen Hotel und dem Kino will Projekt-Entwickler Freyborn noch ein Restaurant und ein Fitness-Center errichten. „Und es wird auch noch eine dritte Aktivität geben, aber das darf ich noch nicht verraten“, so Freyborn.

Pannonia Tower erweitert und modernisiert

Auch der Pannonia Tower beim Outletcenter an der B50 investiert kräftig. Das Hotel wird rechts und links vergrößert und und auf insgesamt 200 Zimmer erweitert, sagte Geschäftsführerin Anna Hatzigmoser. „Die Shoppingkunden sind oft mit Reisebussen unterwegs. Das ist natürlich auch für uns ein gutes Publikum. Wenn ich aber schon ein Seminar im Haus habe, dann bringe ich keine Gruppe mehr unter - daher jetzt der Ausbau“, so Hatzigmoser.

Im Zuge des Ausbaus werden auch die bestehenden Zimmer modernisiert, auch der Speisesaal und die Seminarräume werden erweitert. Die Investitionssumme liegt bei mehr als acht Millionen Euro.

Weiteres Hotel hinter Pannonia Tower

Zwei große Hotels im Umkreis von 100 Metern, für Ibis Projektentwickler Konrad Freyborn kein Problem. „Es ist eine Ergänzung, weil es nicht das selbe Zielpublikum abdeckt“, so Freyborn.

Aber auch der Pannonia Tower will künftig noch mehr auf Shoppingtouristen setzen und plant auf der Fläche dahinter ein Drei-Stern-plus-Hotel mit 300 Zimmern. „Ich erwarte sicher noch einiges an Zuwachs an Einkaufstouristen von den ganzen Einkaufszentren. Auch von den asiatischen Gruppen, die noch kommen werden“, so Anna Hatzigmoser. Baubeginn soll bereits im nächsten Jahr sein.