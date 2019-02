HTL-Schüler bei Skikurs schwer verletzt

Bei einem Schulskikurs der HTL Pinkafeld in Saalbach Hinterglemm ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Schüler schwer verletzt. Das bestätigte am Mittwoch die Leitung der Schule.

Der verletzte Schüler stammt aus Niederösterreich. Genaue Details zum Unfallhergang sind nicht bekannt. Der Skikurs wird laut Schule fortgesetzt. Wenn es notwendig wäre, bekämen die Schülerinnen und Schüler auch psychologische Betreuung, doch bis jetzt sei diese nicht angefordert worden, so die Schulleitung.