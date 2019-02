Club Alpach: Wettbewerb für Europa

„Die EU, das Burgenland und Ich“ - heißt ein Wettbewerb für junge Menschen, zu dem der Club Alpbach Burgenland im Jahr der EU-Wahl aufruft. Es geht um die Auseinandersetzung mit der positiven Entwicklung des Burgenlandes in der EU.

Seit dem EU-Beitritt 1995 hat das Burgenland wirtschaftlich aufgeholt und bisher rund 1,4 Milliarden Euro EU-Förderungen ausgelöst. Tausende Projekte wurden gefördert - von Ausbildungskursen über Förderungen für Landwirte bis zu Infrastrukturprojekten und Betriebsansiedlungen.

ORF/Gina Maria Knotzer

All diese Aspekte wolle der Club Alpbach Burgenland im Rahmen des Wettbewerbs „Die EU, das Burgenland und ich “ beleuchten, erklärte Vizepräsidentin Birgit Rumpler. Die Aufgabenstellung sei die Gestaltung eines Projekts mit dem Motto „#bEUrgenland“ - das könne ein Foto, ein Text, ein Bild, ein Video et cetera sein. Es gibt inhaltliche und künstlerische Auswahlkriterien. Es müsse klar deutlich sein, wie dieses Projekt von der EU profitiert habe. Aber auch Originalität und künstlerische Umsetzung würden bewertet, so Rumpler.

Gewinn: Stipendium für Forum Alpbach 2019

Die Einreichfrist endet am 1. Mai, mitmachen können Studierende zwischen 18 und 25 Jahren mit Bezug zum Burgenland. Dem Gewinner winkt ein Stipendium für das Europäische Forum Alpbach 2019 im Wert von rund 1.600 Euro. Im Burgenland gibt es den Club Alpbach seit 2006. Er hat rund 100 Mitglieder, darunter viele Juristen und Wirtschaftsabsolventen. Man habe aber auch Medizinerinnen, Ärzte, Künstlerinnen und Leute aus der Technologiebranche im Club, sagte die Generalsekretärin des Clubs Alpbach Burgenland, Anna Bauer.

Das Europäische Forum Alpbach in Tirol ist eine Plattform für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur die sich mit relevanten gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt. Heuer geht es um „Freiheit und Sicherheit“. Das Forum Alpbach findet vom 14. bis 30. August statt.

