Landeshauptmann-Wechsel: Doku über Niessl

Vor der Amtsübergabe von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) an Hans Peter Doskozil (SPÖ) beleuchtet ORF III das 18-jährige Wirken Niessls. ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger blickt auf die Laufbahn des Landeshauptmannes zurück.

Am Donnerstag präsentiert ORF III um 21.05 Uhr die Dokumentation „Im Brennpunkt: Hans Niessl. Pragmatiker und Tabubrecher“ von ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger. 18 Jahre lang prägte Niessl als Landeshauptmann die Entwicklung im Burgenland entscheidend.

ORF

Sendungshinweis „Im Brennpunkt: Hans Niessl. Pragmatiker und Tabubrecher“ von Walter Schneeberger auf ORF III Donnerstag, 21.2.2019, 21.05 Uhr

Donnerstag, 28.2.2019, 13.35 Uhr

Niessls vierte Amtszeit begann im Jahr 2015 wegen der Bildung einer rot-blauen Koalition mit heftigen Diskussionen und viel Kritik. Innerhalb der SPÖ sahen viele diese Entscheidung als Tabubruch, die Parteispitze hatte Erklärungsbedarf. Am 28. Februar endet die Ära Niessl im Burgenland, er übergibt sein Amt an den designierten Nachfolger Hans Peter Doskozil.

ORF

Kritiker, Parteifreunde, Weggefährten

Die Dokumentation geht unter anderem der Frage nach, wie Kritiker heute die 2015 erfolgte Bildung der rot-blauen Koalition auf Landesebene sehen und welche Bilanz Niessl für das Burgenland insgesamt vorweisen kann. Zu Wort kommen Weggefährten und Parteifreunde wie Landesrat Norbert Darabos, Doris Bures (beide SPÖ) oder Altbundespräsident Heinz Fischer, die ehemaligen Landeshauptleute von Wien und Niederösterreich, Michael Häupl (SPÖ) und Erwin Pröll (ÖVP) ebenso wie politische Mitbewerber und Persönlichkeiten des Landes.

„Mein Ziel war es in diesen 45 Minuten die Persönlichkeit von Hans Niessl herauszuarbeiten - und zwar so, dass sich die Zuseherinnen und Zuseher ein möglichst umfassendes Bild von ihm machen können" “, erklärte Gestalter Schneeberger: „Dabei war es wichtig, sich auf die wesentlichen Themen und Ereignisse der vergangenen 18 Jahre zu fokussieren. Was hat ihn angetrieben? Wo sieht er seine Erfolge, wie ist er mit Kritik umgegangen? Mit viel Archivmaterial und aktuellen Interviews ist mir das - hoffe ich - doch ganz gut gelungen.“