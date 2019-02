Holzhochhaus: Mehr Mietinteressenten

In der Seestadt Aspern, im Norden Wiens, wird seit dem Vorjahr ein Holzhochhaus errichtet. Projektleiterin Caroline Palfy, Statiker Richard Woschitz und Generalunternehmer Markus Handler sind allesamt Burgenländer.

Insgesamt erstreckt sich der Betonkern im inneren des Holzhochhauses 84 Meter in die Höhe. Derzeit werden die letzten fünf Holzgeschoße der insgesamt 24 fertiggestellt. Der geplanten Teileröffnung des insgesamt fast 20.000 Quadratmeter großen Komplexes im Juni stehe nichts mehr im Weg, so die Geschäftsführerin und Projektleiterin des Holzhochhauses, Caroline Palfy.

Erste Mieter offiziell präsentiert

Die Anfangs zähe Mietersuche - mehr dazu in Holzhochhaus auf schwieriger Mietersuche - laufe nun gut. Nun wurden die ersten Mieter auch offiziell bestätigt. Auch der Investor und Eigentümer selbst wird einziehen. Die Kerbler-Gruppe sowie auch die cetus Baudevelopment werde einziehen. Ganz besonders freue man sich über einen Fitness-Betreiber. Außerdem sei man mit einem großen Bäckereiunternehmen in Verhandlungen, so Palfy.

ORF

Das sogenannte „HOHO“ besteht zu 75 Prozent aus Fichtenholz. Es soll verschiedene Aspekte des Lebens vereinen, darunter eben auch die Fitness. Ein Grund für das Fitnessunternehmen gerade diesen Standort zu wählen, sagte Geschäftsführer Robel Tesfai. Man wolle einen Ort schaffen, wo Leute zusammen kommen können. Im Leben der Menschen würden verschiedene Elemente nun einmal einen Teil spielen und das „HOHO“ sehe das genau so. Es seien verschiedene Elemente die ein Ganzes bilden und da wolle man ein Teil davon sein, so Tesfai.

ORF

Viel Forschungsarbeit notwendig

Den Investor, damals zu Beginn vor fünf Jahren, von so einem innovativen Projekt zu überzeugen, sei gut geglückt. Dennoch sei das Holzhochhaus eine Herausforderung gewesen. Man habe viel Forschungsleistung machen müssen, so Palfy. Man habe Brandschutztests machen und sicher genauer planen müssen. Man habe keine Erfahrungswerte gehabt oder in Büchern nachlesen können. Nach wie vor habe man auch noch mit Skeptikern zu kämpfen, so Palfy. Derzeit würde man mit weiteren Mietinteressenten Gespräche führen. Die Nachfrage sei mittlerweile enorm.

