Waldbrand in Mogersdorf verhindert

In Mogersdorf wurde die Feuerwehr Dienstagmittag zu einem Flurbrand gerufen. Zwei bis drei Hektar Wiese standen in Brand und drohten auf ein Waldstück überzugreifen. Das konnten die Einsatzkräfte noch rechtzeitig verhindern.

Kurz nach 12.30 wurde am Dienstagmittag Alarm geschlagen. Im Ortsteil Mogersdorf-Berg (Bezirk Jennersdorf) war auf einer Wiese aus bisher ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand eine Fläche von rund drei Hektar in Brand. Das Feuer drohte in zwei Richtungen auf Waldstücke überzugreifen.

Brandermittler sollen Ursache klären

Die Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Eine zuerst ausgelöste Nachalarmierung der Feuerwehren aus dem umliegenden Gemeinden konnte in weiterer Folge zurückgezogen werden. Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Im Anschluss blieb ein Fahrzeug zur Brandwache vor Ort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Brandermittler der Polizei sollen nun klären, wie es zu dem Brand gekommen ist.