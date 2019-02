Naturschutzbund sucht Naturwälder

Im Burgenland gibt es keine Urwälder, dafür aber Naturwälder mit natürlichen Baumbestand. Solche Wälder werden derzeit vom Burgenländischen Naturschutzbund gesucht. Waldbesitzer, die glauben, dass sie einen Naturwald besitzen, können sich beim Naturschutzbund melden.

Ziel des Projektes ist die Erstellung eines landesweiten Naturwaldinventar-Katasters mit naturnahen Walbeständen, die für das Ökosystem von besonderer Bedeutung sind. Landesweit möchte man 125 Naturwaldbestände in den Kataster aufnehmen. Die Projektleiterin Bernadeta Leitgeb ist dafür in allen Landesteilen unterwegs.

ORF

„Das sollten ökologisch wertvolle Flächen sein“, so Leitgeb. Sie sucht etwa Eichenbestände, Buchenbestände und Erlenbruchwälder, also alles Waldflächen, die typisch sind für das Burgenland. Nicht in Frage kommen Aufforstungsflächen oder Fichten-Monokulturen.

Die Aufnahme in das Naturwaldinventar erfolgt auf freiwilliger Basis. Interessierte können sich beim Naturschutzbund melden. Jeder Bestand wird von Experten dokumentiert. Für die Besitzer wird es laut Leitgeb eine finanzielle Entschädigung geben, wenn sie auf eine wirtschaftliche Nutzung verzichten. „Zur Zeit gibt es pro Hektar eine Entschädigung von 160 Euro im Jahr“, so Leitgeb.