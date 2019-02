Staatsanwalt Koch: Wechsel ins Justizministerium

Weitere personelle Veränderung in der Staatsanwaltschaft Eisenstadt: Staatsanwalt Roland Koch ist in das Justizministerium nach Wien gewechselt. Der 42-Jährige ist ab sofort im Kabinett von Justizminister Josef Moser für Strafrechtsagenden zuständig.

Als Staatsanwalt in Eisenstadt hat Koch beispielsweise in zahlreichen Prozessen wegen Schülerscheinanmeldungen die Anklage vertreten. Koch war zwölf Jahre lang bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Der Posten wird so schnell wie möglich nachbesetzt werden heißt es von der Pressestelle des Justizministeriums.

ORF

Gemeinsam mit Staatsanwältin Verena Strnad war er Mediensprecher, sie wird nun Haupt-Mediensprecherin. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat - wie berichtet - seit Anfang Februar einen neuen Chef: Der 44-jährige Steirer Erich Mayer ist Leitender Staatsanwalt, nach dem Wechsel von Johann Fuchs zur Oberstaatsanwaltschaft Wien.

