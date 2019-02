Lehrermangel: Schwierige Situation in NMS

Österreich droht ein Lehrermangel: Im ganzen Land müssen knapp 3.900 Planstellen nachbesetzt werden. Die Situation im Burgenland: In den Volksschulen kann man nicht von einem Lehrermangel ausgehen, anders sieht es aber in den NMS aus.

Die Burgenländische Bildungsdirektion stellt klar, dass jeder Bedarf derzeit abgedeckt werden könne. Von einem allgemeinen Lehrermangel könne man also nicht sprechen. Aber generell wären mehr Bewerber für die NMS wünschenswert - hier gebe es auch einige Mangelfächer wie etwa Kroatisch, Physik, Chemie oder auch Musikerziehung. Positiv hingegen die Situation in den Volksschulen: Hier gibt es genügend Bewerberinnen und Bewerber, heißt es von der Bildungsdirektion.

„In den Volksschulen werden wir kein Problem haben. In den NMS könnte es sein, dass die Fächerkombinationen nicht die richtigen sind. Wir haben hier Bedenken, dass Lehrer hier ‚fachfremd‘ unterrichten müssen“, so Manuel Sulyok (FSG), Vorsitzender der Pflichtschullehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.

Anzahl der Pensionierungen unklar

Sulyok verweist auch auf all jene junge Lehrerinnen und Lehrer, die in den vergangenen Jahren in die anderen Bundesländer, etwa nach Wien oder Graz ausgewichen sind. Diese würden nun zum Teil gerne ins Burgenland wechseln.

Wie viele Posten durch Pensionierungen frei werden, lässt sich nicht genau sagen. Derzeit sind 214 Landeslehrerinnen und Landeslehrer über 60. Lehrer können - sofern sie über das Dienstalter verfügen - mit 62 in Pension gehen, sie müssen aber nicht. Das Ansuchen kann bis spätestens einen Monat vor Pensionsantritt abgegeben werden. In der Bildungsdirektion rechnet man heuer mit circa 60 bis 70 Pensionierungen.

Umstellung in der Ausbildung

Ein zweites Problem, das manche Bundesländer haben, ist die Umstellung in der Ausbildung. Die Pädagogische Hochschule in Eisenstadt war eine der ersten österreichweit, die auf das neue System umgestellt hat. Die Folge: Im Vorjahr gab es keine Absolventen, dafür wird es heuer nach Schätzungen der Vizerektorin Inge Strobl-Zuchtriegel circa 40 Absolventinnen und Absolventen geben.

„Das war ein besonderes Jahr, es gab keine Absolventen. Das bedeutet aber, dass wir im Verbund Süd-Ost heuer österreichweit die ersten Absolventinnen und Absolventen dieses Bachelorstudiums haben - sowohl für die Primärstufe als auch für die Sekundarstufe“, so Strobl-Zuchtriegel.