Einbrechertrio als Geisterfahrer auf A2

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd haben Einbrecher der Polizei in der Nacht auf Montag auf der Südautobahn (A2) bei Pinkafeld geliefert. Nach einer Straßensperre wurde das Trio auch zu Geisterfahrern.

Die drei Männer wurden Sonntagnacht beim Versuch in ein Firmengelände bei Pinkafeld (Bezirk Oberwart) einzubrechen beobachtet. Sofort wurde die Polizei alarmiert, die wenig später am Tatort eintraf. Den Verdächtigen gelang allerdings vorerst die Flucht, bis auf die A2-Südautobahn in Fahrtrichtung Graz.

Verdächtige werden zu Geisterfahrern

Die Verdächtigen lieferten sich in weiterer Folge eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Durch eine Straßensperre gelang es der Polizei die Täter auf den Parkplatz einer Raststation abzudrängen. Doch dort machten sie kehrt und wurden kurzfristig zu Geisterfahrern. Aus Sicherheitsgründen wurde die Autobahn sofort gesperrt, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Burgenland.

Zwei Verdächtigen gelingt die Flucht zu Fuß

Den Polizisten gelang es schließlich das Fahrzeug anzuhalten, woraufhin die Männer aus dem Auto sprangen und zu Fuß weiter flüchteten. Einer der Verdächtigen kann gefasst werden, den zwei übrigen Tätern gelang die Flucht in ein Waldstück. Jetzt laufen die Ermittlungen der Polizei. Laut Landespolizeidirektion Burgenland wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Das zurückgelassene Fluchtfahrzeug dürfte gestohlen worden sein.