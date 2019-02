Erste Pilgerwegkarte des Landes präsentiert

Pilgern ist ein Trend, der bereits seit Jahren anhält. Immer mehr Menschen wollen sich beim Weitwandern auf das Wesentliche besinnen. Die burgenländischen Routen wurden jetzt auf der ersten Pilgerwegkarte präsentiert.

Laut einer der aktuellen Tourismusstudien ist Wandern oder ein sogenannter Natururlaub unter den topplatzierten Urlaubsarten in Österreich. Ein Trend der dabei immer deutlicher heraussticht ist das Pilgern. Der weltweit bekannteste Pilgerweg ist wohl der Jakobsweg, mit dem Endziel Santiago de Compostella in Spanien.

Angebot für Tourismussegment erweitern

Aber auch das Burgenland kann mit Wanderwegen punkten - auch mit Wallfahrtskirchen. Mit der ersten Pilgerwegkarte des Burgenlandes möchte man das Angebot für dieses, wenn im Burgenland auch relativ kleines Tourismussegment, verbessern. „Ich bin überzeugt davon, dass durch den Alltagsstress die Entschleunigung und vor allem die Spiritualität in Kombination mit der Entschleunigung, ein gutes Angebot für die Tourismusgäste aber auch für die hier lebende Bevölkerung ist“, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ).

Man setze auch sehr viel in die Vor- und Nachsaison, sagte Hannes Anton vom Burgenland Tourismus. Das könne dazu beitragen, dass die Menschen im Burgenland vielleicht leichter pilgern können, als bei einem anstrengenden Weg, wo sie viele Höhenmeter absolvieren müssen. Dafür gebe es volle Unterstützung des Burgenland Tourismus. Man habe es auch bereits in die Vermarktung aufgenommen, so Anton.

Eineinhalb Jahre Arbeit investiert

Der Gestalter der Pilgerwegkarte, Franz Renghofer, bezeichnet sie auch als „Pannonische Pilgerwegkarte“. Auf der Karte wegen die drei bedeutendsten Pilgerwege im pannonischen Raum mit teilweise wiederentdeckten Abschnitten des Martins-, Jakobs- oder Marienweges beschrieben. Man habe die vergangenen eineinhalb Jahre an der Karte gearbeitet, sagte Renghofer. Es sei kein einfaches, aber ein lohnendes Projekt gewesen - vor allem deswegen, weil die Grenzregionen zu Ungarn und der Slowakei mit hineingenommen wurden, so Renghofer.

Die Pilgerwegkarte wird in allen Tourismusbüros erhältlich sein. Das Projekt sei auch noch ausbaufähig. Man könne dazu auch ein Interreg-Projekt machen und versuchen EU-Gelder zu bekommen, so Landeshauptmann Niessl. Auf ungarischer und slowakischer Seite gebe es dazu besonders gute Förderungen. Man könne das auch im Bereich der Mehrsprachigkeit weiterhin attraktivieren, so Niessl. Auch ein entsprechender Pilgerführer sei bereits in Arbeit.