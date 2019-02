Rudolf Schwarz verstärkt Esterhazy-Team

Rudolf Schwarz verlässt Ende April die Geschäftsführung der „Presse“ und wechselt in die Geschäftsführung der Esterhazy Betriebe. Das teilten beide Unternehmen am Montag mit. Schwarz war seit 2014 in der „Presse“-Geschäftsführung tätig.

Schwarz soll bei den Esterhazy-Betrieben in mehreren zentralen Bereichen die Geschicke mitlenken. Die Esterhazy Unternehmensgruppe umfasst ingesamt vier Bereiche - „Pannatura“, „Immobilien und Freizeitanlagen“, „Tourismus, Kultur und Veranstaltungen“ sowie die „Wein-Gruppe Esterhazy“.

„Manager mit starker Medienerfahrung“

Mit Rudolf Schwarz sei es gelungen, einen erfahrenen Unternehmensleiter und Manager mit starker Medienerfahrung zu gewinnen, der über ein breites Netzwerk an Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik verfüge, so Esterhazy-Generaldirektor Stefn Ottrubay. Der gebürtige Steirer selbst sagte, dass er sich auf die neuen Aufgaben freue. „Ich werde es mir zur Aufgabe machen, das Unternehmen auch im internationalen Umfeld voranzubringen und die langfristige Stärkung der einzelnen Unternehmensbereiche zu unterstützen“, so Schwarz.

Seit 2014 in der „Presse“-Geschäftsführung

Schwarz begann seine berufliche Laufbahn 2005 nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre bei der „Kleinen Zeitung“. 2009 wechselte er zur Unternehmensberatung Czipin Consulting und war dort für Produktivitätssteigerungsprojekte in Handels- und Dienstleistungsunternehmen verantwortlich. Im Oktober 2014 wurde der Medienmanager in der Styria Media Group als Teil der Geschäftsführung für die Marken „Wirtschaftsblatt“ und „Die Presse“ bestellt.