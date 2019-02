ÖVP: Schnedl-Vergleich offenlegen

ÖVP-Klubobmann Christian Sagratz fordert am Montag erneut die vollständige Offenlegung des Generalvergleichs zwischen der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft KRAGES und ihrem ehemaligen Geschäftsführer Rene Schnedl.

Der Steuerzahler habe ein Recht darauf zu wissen, was mit seinem Geld passiere, sagte ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz am Montag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Es gehe aber nicht nur um die KRAGES allein. Einmal mehr forderte Sagartz mehr Transparenz im Burgenländischen Landtag.

Neuerliche Forderung nach mehr Transparenz

Das werde in allen Bereichen angeprangert, sagte Sagartz. Transparenz sei ein Ruf, der vor allem von den Oppositionsparteien komme. Aber wer, wenn nicht die Oppositionspolitiker, sollen die Wächter über das Steuergeld sein. Das sei ja auch die Aufgabe, die einem die Landesverfassung zuschreibe: Kontrolle der Landesregierung, sagte Sagartz.

Die Entlassung von Rene Schnedl - mehr dazu in Einigung zwischen Schnedl und KRAGES - sowie jene von KRAGES-Chefjurist Yalcin Duran, der einen Prozess vor dem Arbeitsgericht gewann - mehr dazu in KRAGES: Ex-Chefjurist gewinnt Prozess, seien „nur Höhepunkte einer Entwicklung, die sich leider steigert. Und egal, was passiert: Am Ende erlegt man sich selbst Stillschweigen auf“, so Sagartz. Er würde sowohl dem Land als auch der KRAGES als hundertprozentiger Tochter des Landes verbieten, einen derartigen Vergleich zu schließen. Wenn es einen rechtlichen Anspruch, hier Transparenz zu schaffen, derzeit nicht gebe, hätten die Politiker die Verantwortung, ihn zu schaffen.

Aufhebung der Ausschreibung für ambulantes MRT

Die KRAGES könnte beispielsweise in den Gesellschafterbeschlüssen verpflichtet werden, dem zuständigen Landesrat Einblick geben zu müssen in Unterlagen, die ein Landtagsabgeordneter erfrage. Sagartz ging auch auf die Aufhebung einer Ausschreibung der KRAGES für die Vergabe der ambulanten Durchführung von MRT-Befundungen durch das Landesverwaltungsgericht ein. Diese sei wegen Formfehlern, aber auch wegen Wettbewerbsverzerrung für nichtig erklärt worden. Nun werde versucht, diesen Entscheid zu umgehen und auf Kosten des Steuerzahlers wieder eine provisorische Lösung zu finden.

Sagartz verlangte am Montag eine Klärung der rechtlichen, aber auch der politischen Verantwortung für diese Vorgänge. Trotz der Übernahme der KRAGES-Agenden durch den baldigen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sehe er hier „keinerlei Veränderung“, sagte Sagartz.

Zur Verschwiegenheit verpflichtet

Die Geschäftsführung sei für Transparenz, im Rahmen der Gesetze und gemäß der Verträge, sagte dazu KRAGES-Chef Harald Keckeis. Zur Causa Schnedl sei schon alles gesagt worden. Es gebe einen Generalvergleich, man habe sich dabei als Vertragspartner zur Verschwiegenheit verpflichtet und daran werde man sich auch halten, so Keckeis.

Ähnlich auch die SPÖ Burgenland. Die ÖVP fordere damit unverhohlen zum Vertragsbruch auf, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax. Sie kenne die Rechtslage anscheinend nicht und agiere nur populistisch. Zum Thema MRT-Untersuchungen sagte Dax, dass man derzeit in keinem anderen Bundesland so schnell einen MRT-Termin bekomme, wie im Burgenland.