Fußball: Gerersdorf und Sulz fusionieren

Der SC Gerersdorf und der UFC Sulz wollen ab kommender Saison gemeinsam antreten. Das haben die beiden Fußballvereine im Südburgenland am Sonntag in Mitgliederversammlungen beschlossen.

Gerersdorf und Sulz spielen beide in der zweiten Klasse Süd B. Beide Orte gemeinsam haben etwas mehr als 1.000 Einwohner. Durch die Zusammenlegung soll langfristig der Spielbetrieb gesichert werden.

Heimspiele in Sulz, Nachwuchs in Gerersdorf

Geplant ist, mit Beginn der kommenden Saison als ein Verein in der zweiten Klasse Süd B anzutreten. Die Heimspiele will man mit der Kampfmannschaft in Sulz austragen. Der Nachwuchs soll in Gerersdorf seine Heimat bekommen.

Bestehende Vereine auflösen, neuen gründen

Davor muss in einer Generalversammlung in beiden derzeit bestehenden Vereinen eine Auflösung beschlossen werden und der neue Klub fristgerecht gegründet und ein Vorstand bestellt werden. Läuft alles nach Plan, gibt es am 12. Mai das letzte Gemeinde-Derby zwischen Gerersdorf und Sulz.