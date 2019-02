Re-Use-Shops: Bangen um Oberpullendorf

Seit drei Jahren bietet der Burgenländische Müllverband (BMV) seine Re-Use-Boxen an. Mittlerweile gibt es auch sieben Re-Use-Shops, wo funktionierende Dinge aus der Box verkauft werden. Der Standort Oberpullendorf ist aber in Gefahr.

Viele Gegenstände, die im Müll landen, haben längst nicht ausgedient. „Weiter verwenden statt sinnlos verschwenden“ - dieser Devise folgt der Burgenländische Müllverband mit seinem Re-Use-Projekt. Funktionsfähige Gebrauchs- und Alltagsgegenstände können in der gratis Re-Use-Box des BMV gesammelt und beim BMV wieder abgegeben werden. Nach einem Funktionstest werden die Sachen dann in den Re-Use-Shops günstig weiter verkauft.

Flächendeckendes Re-Use-Netz im Burgenland

Geschäftsführer Johann Janisch sagte über den bisherigen Fortschritt des Projekts: „Wir sind jetzt so weit, dass wir ein sogenanntes Re-Use-Netzwerk im Burgenland installiert haben, auf einer Vereinsbasis. Diesem Verein gehören sehr viele Sozialeinrichtungen des Landes an, die jetzt auch schon begonnen haben, eigene Re-Use-Shops im Burgenland zu betreiben.“ Das Re-Use-Netz spannt sich mittlerweile flächendeckend über das Burgenland. In jedem Bezirk gibt es einen Standort. „Das Ziel ist auch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Wir sind da auf einem guten Weg.“

Unsicherheit am Standort Oberpullendorf

Unsicherheit herrscht derzeit am Standort Oberpullendorf, der vom Burgenländischen Schulungszentrum BUZ geführt und vom AMS Burgenland zu 100 Prozent finanziert wird - noch - denn die Bundesregierung hat Budgetkürzungen im Arbeitsmarktbereich angekündigt. Die Konsequenz daraus: „Wir werden den Re-Use-Shop in dieser Form nur bis Juni fortführen können und sind jetzt in Gesprächen mit möglichen Nachfolgern für das Projekt, mit anderen NGOs, die vielleicht den Shop übernehmen könnten, weil uns ist der Shop sehr wichtig“, sagte BUZ-Geschäftsführer Christian Vlasich. Die personelles Situation an den anderen sechs Re-Use-Standorten ist aber gesichert, hieß es seitens des Burgenländischen Müllverbandes.