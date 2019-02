Skiwoche: Das Burgenland in Altenmarkt

Alle Jahre wieder zieht es hunderte Burgenländerinnen und Burgenländer nach Altenmarkt-Zauchensee. Dort findet seit mittlerweile 45 Jahren die burgenländische Skiwoche statt, heuer mit besonders viel Schnee.

Viele Burgenländerinnen und Burgenländer haben im Laufe der Zeit bei der burgenländischen Skiwoche in Altenmarkt-Zauchensee Ski fahren gelernt oder zumindest ihr Fahrkönnen verbessert.

zurück von weiter

Abschlussrennen als Höhepunkt

Ein Höhepunkt der Skiwoche ist das Abschlussrennen, so war es auch dieses Jahr. Wieder wagten sich einige Prominente auf die Piste. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) zog es vor, etwas vorsichtig zu fahren. Mit einem Sturz wollte er nicht ins Fernsehen. „Ich fahre immer etwas verhalten, denn ich möchte mir einen Sturz ersparen - lieber auf Sicherheit und nicht auf Tempo“, so Niessl. Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer kennt sogar schon die burgenländischen Skipisten: „Ich bin im Burgenland tatsächlich schon einmal Ski gefahren, allerdings auf dem Gras - in Rettenbach bin ich schon einmal gefahren. Ich war auch schon einmal in Kukmirn, aber zu der Zeit konnte man nicht skifahren. Aber ich habe es schon gehört, da muss man einmal fast hin, zum Skifahren.“

ORF

Gutes Essen und gute Stimmung

Auf der Piste gibt es den Parallelschwung - beim Burgenland Abend wird der Kochlöffel geschwungen - da wird groß aufgekocht, für die hungrigen Skifahrer aus dem Flachland. „Es freut mich ganz besonders, dass alle Burgenländer heute wieder da sind, zumindest ein Teil der Burgenländer. Es ist wirklich immer eine tolle Stimmung, eine Gaudi. Und vor allem für die Kinder ist das wirklich eine hervorragende Geschichte“, so Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

„Im Skikurs waren insgesamt 68 Kinder, die vom Beginnen bis zur Renngruppe bei uns Skifahren gelernt haben und sich mit uns weiterbilden“, freut sich der Organisator, Alex Hegedüs. Auch der Generalsekretär des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), Klaus Leistner, ließ es sich nicht nehmen, beim Burgenland Abend vorbeizuschauen - er kam direkt aus Aare nach Altenmarkt.

Link: