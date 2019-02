Lenzing: Sanierungsarbeiten dauern länger

Im Lenzing-Faserwerk in Heiligenkreuz steht derzeit die Produktion still. Grund dafür ist ein Kabelbrand von vor zwei Wochen. Der Brand war zwar lokal sehr begrenzt, die Sanierungsarbeiten dauern aber länger als geplant, weil die Elektrik betroffen ist.

In den Morgenstunden des 1. Februars war es im Lenzing-Faserwerk Heiligenkreuz in einem Schaltraum zu einem Brand gekommen - mehr dazu in Heiligenkreuz: Fassadenbrand bei Lenzing. Der lokale Schaden hat auf den Betrieb aber große Auswirkungen. Denn die gesamte Produktion musste gestoppt werden.

ORF

Auslöser war ein Kabelbrand, der auch einen der Schalträume der Firma betroffen hat. „Wir sind mit Hochdruck dabei, unsere Reperaturarbeiten voranzutreiben. Das wird noch einige Zeit dauern, bis wir den Schaden behoben haben“, sagt der Geschäftsführer des Faserwerks, Bernhard Zauner. „Natürlich würden wir gerne produzieren, aber es ist unsere Aufgabe, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben“, so Zauner.

Keine Arbeitsplätze gefährdet

Auslöser für den Kabelbrand war ein technischer Defekt. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Laut Zauner könnte es noch einige Wochen dauern, bis die Produktion wieder voll hochgefahren werden kann. Mehrere hundert Meter Kabel müssen ausgetauscht werden.

ORF

Die 270 Arbeitsplätze sind durch den Produktionsstopp aber nicht in Gefahr, versichert Zauner: „Wir müssen natürlich schauen, dass wir unsere Mitarbeiter hier jetzt beschäftigen, etwa auch in der Wiederherstellung unseres Werkes. Es muss sich aber kein Mitarbeiter um seinen Arbeitsplatz Sorgen machen. Wir versuchen auch durch Urlaubsabbau die Zeit zu überbrücken, bis wir wieder im Werk anfangen können“, so Zauner.