Mehr Einkaufsmöglichkeiten für Weppersdorf

Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) entwickelt sich zum Einkaufsort. Es gibt Pläne für ein Fachmarktzentrum. Der für heuer geplante Bau eines Supermarkts wurde allerdings auf 2020 verschoben. Der Grund dafür sind Straßenbauarbeiten.

Die Straßenbauarbeiten müssen vor Baubeginn des Supermarkts abgeschlossen sein. Im April wird damit begonnen. Die Bauarbeiten betreffen unter anderem eine Brückensanierung und einen -neubau. Mittlerweile gibt es laut Bürgermeister Erich Zweiler (SPÖ) auch Überlegungen, die Verkaufsfläche des Supermarkts größer als ursprünglich geplant zu gestalten: statt 1.200 Quadratmeter 1.500 Quadratmeter.

Pläne für Fachmarkzentrum

Ein Investor hat aufgrund eines Optionsvertrages zudem die Möglichkeit, restliche Betriebsgrundstücke im Ausmaß von 10.000 Quadratmeter zu verwerten. Geplant ist die Errichtung eines Fachmarktzentrums. Derzeit ist eine Marktstudie im Laufen. Aufgrund dieser werde entschieden, ob und welche Geschäfte angesiedelt werden sollen, so Zweiler. Erste Ergebnisse der Studie sind für Herbst dieses Jahres zu erwarten.

Bemühungen für ein Gesundheitszentrum

In der Gemeinde gibt es außerdem Gespräche für ein Gesundheitszentrum. Konkret sei noch nichts, die Gemeinde bemühe sich aber ein Gesundheitszentrum in Weppersdorf errichten zu können, so Bürgermeister Zweiler.

