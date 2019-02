Burgenland hat höchste Pkw-Dichte

Auf Österreichs Straßen sind immer mehr Fahrzeuge unterwegs, die aktuellen Daten der Statistik Austria weisen ein Plus von 1,8 Prozent bei den Zulassungen aus. Im Burgenland gibt es sogar den höchsten Motorisierungsgrad aller Bundesländer.

Auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen im Burgenland 668 Pkws - soviele wie in keinem anderen österreichischen Bundesland. Das zweitplatzierte Niederösterreich kommt auf 649 Pkws pro 1.000 Einwohner und Kärnten liegt mit 641 Pkws pro 1.000 Einwohner auf Platz drei. Insgesamt waren mit Ende des Vorjahrs genau 284.171 Kraftfahrzeuge im Burgenland für den Verkehr zugelassen - das ist ein Plus von knapp 5.000.

Diesel weiterhin vorne

Nach wie vor setzten die meisten Burgenländerinnen und Burgenländer auf Diesel-Autos: 57,5 Prozent der Pkws fahren mit Diesel, bei Benzin-Autos wird allerdings das größere Plus in absoluten Zahlen verzeichnet. Auch der Anteil der Elektroautos steigt leicht, allerdings machen sie derzeit nur 0,2 Prozent des Pkw-Bestands aus. Die meisten Autos sind in den Bezirken Neusiedl am See, Oberwart und Eisenstadt-Umgebung zugelassen. Bei den Automarken bleiben die Burgenländerinnen und Burgenländer treu: Die Top-drei sind - wie schon im Jahr davor - VW, Audi und Opel.

