KH Oberwart: Besuchssperre bis Donnerstag

Die seit vergangenen Freitag nach Influenza-Erkrankungen verhängte Besuchssperre für vier Stationen des Krankenhauses Oberwart bleibt bis Donnerstagmittag aufrecht. Die Lage sei aber stabil, heißt es von der Krankenhaus-Leitung.

Es habe sich gezeigt, dass man mit der Verhängung der Besuchersperre die richtige Entscheidung getroffen habe, sagte Astrid Mayer, ärztliche Direktorin des Krankenhauses Oberwart, in einer schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch. Nach den bekannt gewordenen 15 Grippe-Fällen habe es keine weiteren Neuerkrankungen gegeben. „Die Lage ist stabil und es sind in den vergangenen zwölf Stunden keine weiteren Grippefälle aufgetreten“, so Mayer.

Sicherheitsmaßnahme

Aus Sicherheitsgründen bleibe die Besuchersperre aber bis Donnerstag, 12.00 Uhr aufrecht. Sollten bis dahin keine weiteren Fälle mehr auftreten, werden Ärztliche Direktion, Pflegedirektion und die Hygienebeauftragten die Besuche wieder frei geben. Seit Freitag der Vorwoche dürfen Patientinnen und Patienten der Stationen Interne 3 und 4, Herzüberwachung und der Onkologie/Palliativstation als Vorsichtsmaßnahme nicht mehr von Angehörigen besucht werden - mehr dazu in Influenza: Besuchsverbot im KH Oberwart.

Mayer ersucht dennoch alle Personen, bei denen sich akute Grippe-Symptome wie Husten, Fieber oder Gliederschmerzen zeigen, bis auf weiteres von Besuchen im Spital Abstand zu nehmen – zum Schutz der Patientinnen und Patienten.