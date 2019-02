Bio weiter auf dem Vormarsch

„Bio ist in Österreich eine Erfolgsstory“ - zu diesem Schluss kommt Bio Austria. Bereits ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche in Österreich wird biologisch bewirtschaftet und das Burgenland mischt ganz vorne mit.

Laut aktuellen Zahlen ist die Biofläche in Österreich von 2017 auf 2018 um knapp 17.000 Hektar gewachsen. Nach Bundesländern hat Salzburg die Nase deutlich vorne, wo 58 Prozent der Fläche biologisch bewirtschaftet werden. Schon an zweiter Stelle kommt das Burgenland mit einer Biofläche von 33,8 Prozent. Von 2017 auf 2018 ist im Burgenland die Biofläche um 7,8 Prozent gewachsen. Geht es nach der Politik soll es so weiter gehen, denn das Ziel ist, das Burgenland zu einem Bio-Musterland zu machen - mehr dazu in Gemeinsame Bio-Wende: Vertrag unterzeichnet. Derzeit sind 24 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe im Burgenland bio. Österreichweit gibt es 23.500 Biobauern.

Viele Länder ziehen nach

Im EU-Vergleich ist Österreich laut den aktuellen Zahlen von Eurostat in Sachen Bio Spitzenreiter. Viele Länder würden allerdings nachziehen und ihre Produktion ausweiten, heißt es von Bio Austria, dem größten Bio-Verband Europas. Der Bio-Markt in der EU sei sehr dynamisch. Das habe auch Auswirkungen auf den heimischen Markt, daher sei es wesentlich, dass sich die Nachfrage in Österreich mit dem Angebot weiter entwickle, heißt es von Bio Austria. Es gebe noch genügend Potenzial.

