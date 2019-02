Valentinstag: Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Der Valentinstag ist für Blumenhändler einer wichtigsten Tage des Jahres. Aber auch für andere Sparten ist der 14. Februar ein absoluter Umsatzbringer. Im Schnitt geben die Burgenländer 52 Euro für Geschenke aus.

65 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer beschenken am Valentinstag laut Wirtschaftskammer Burgenland ihren jeweiligen Partner. 23,5 Prozent geben an auch für ihre Mutter Geschenke zu besorgen. Rund ein Viertel der Befragten will den Tag wiederum ignorieren und niemand beschenken.

Nur wenige kaufen Geschenken online

„Valentinstags-Geschenke werden überwiegend im stationären Handel gekauft, da sie vermehrt auch recht kurzfristig besorgt werden. Weniger als ein Drittel der Burgenländerinnen und Burgenländer bestellen ihre Präsente online", sagt Thomas Jestl, Geschäftsführer der Sparte Handel bei der Wirtschaftskammer im Burgenland.

Geschenke: Klassiker an der Spitze

An der Spitze der beliebtesten Geschenke finden sich auch in diesem Jahr die gewohnten Klassiker. Blumen sind mit 69 Prozent die unbestrittene Nummer eins unter den Geschenken. Und auch Süßigkeiten erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit: 31 Prozent wählen Pralinen und Schokolade als Geschenk.

Welche Bedeutung hat der Valentinstag? ORF-Burgenland-Reporterin Lena Pavitsich hat sich umgehört, wie die Burgenländerinnen und Burgenländer zum Valentinstag stehen.

Auf den weiteren Rängen finden sich Parfüms und Kosmetikprodukte, Schmuck, Bücher, Theater- und Konzertkarten oder ein romantisches Candlelight Dinner. Im Schnitt geben die Burgenländer für ihre Geschenke 52 Euro aus.