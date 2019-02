Feuerwehr Eisenstadt rettet Kater „Cookie“

Bereits am Freitag ist die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt zu einer Tierrettung ausgerückt. Kater „Cookie“ hatte sich selbst in eine missliche Lage in beachtlicher Höhe gebracht.

Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt wurde telefonisch durch die Landessicherheitszentrale Burgenland zu einer Tierrettung in die Bahnstraße gerufen. Ein Kater hatte sich selbst in eine missliche Lage gebracht aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Er war im zweiten Stock durch eine kleine Öffnung auf den Balkon der Nachbarwohnung gelangt und konnte nicht mehr zurück. Da die Wohnung zu diesem Zeitpunkt unbewohnt war, verständigten die Besitzer die Einsatzkräfte.

FF Eisenstadt

FF Eisenstadt

Da der Stadtfeuerwehr Tiere ebenso wie Menschen am Herzen liegen - so Florian Bencic von der Stadtfeuerwehr - rückten die Feuerwehrmitglieder mit der Teleskopmastbühne zur Tierrettung aus. Der Kater namens „Cookie“ konnte unverletzt geborgen und an seine sichtlich erleichterten Besitzer übergeben werden.