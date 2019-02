HPV-Impfaktion für über 15-Jährige

Die HPV-Impfung richtet sich gegen Humane Papillomviren, die Krebs auslösen können. Um die Durchimpfungsrate bei allen über 15 Jahren zu erhöhen, startet nun eine Impfaktion. Bis Ende März 2020 gibt es eine Ermäßigung für den Impfstoff.

HPV ist die am häufigsten sexuell übertragene Infektion. Das Kürzel steht für Humane Papillomviren, vier von fünf Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit ihnen. In den meisten Fällen heilt eine Infektion mit HPV wieder ab und bildet sich innerhalb weniger Jahre wieder zurück. Bei zehn Prozent aller Infizierten kommt es zu einer andauernden Infektion, die langfristig zu Krebs führen kann. Es gibt mehr als 150 Virus-Arten. Die Hochrisiko-HPV-Typen können Krebs auslösen, am bekanntesten ist der Gebärmutterhalskrebs.

Auch Männer sind betroffen

Aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind betroffen, sagte Michaela Klein, Fachärztin für Gynäkologie. „Überall dort, wo Sex stattfindet, können wir diese Viren haben. Wir können sie auf unseren Händen haben, im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, in der Scheide, im äußeren Genitalbereich, im Penis und manchmal auch im Anus. Das heißt: Überall dort machen sie Krebs: Kehlkopfkrebs, Zungenkrebs, Peniskarzinom, Scheideneingangskrebs und Scheidenkrebs“, erklärte Klein bei einer Pressekonferenz.

ORF

Preis reduziert

Seit einigen Jahren gibt es eine Impfung gegen HPV. Das ideale Impfalter ist zwischen neun und zwölf Jahren, also in der Regel bevor Jugendliche sexuell aktiv werden. Für diese Gruppe gibt es eine Gratis-Impfung. Mädchen und Buben bis 14 bekommen die Impfung zum reduzierten Selbstkostenpreis.

Um die Durchimpfungsrate weiter zu erhöhen, gibt es jetzt für alle, die älter als 15 Jahre sind, eine Impfaktion von der Krebshilfe Burgenland, dem Land Burgenland in Kooperation mit der Apotheker- und Ärztekammer. Dabei sind drei Teilimpfungen notwendig, eine kostet 143 statt 205 Euro. Zwei Monate nach der ersten Dosis folgt die zweite Teilimpfung, die dritte nach sechs Monaten. Damit sich alle Teilimpfungen innerhalb des Aktionszeitraumes ausgehen, empfiehlt die Krebshilfe, sich spätestens bis zum 31. Mai 2019 zum ersten Mal impfen zu lassen.

ORF

Darabos: Alleinstellungsmerkmal für Burgenland

„Dank einer zweckgewidmeten Spende sind wir von der Krebshilfe auch in der Lage für die ersten 333 Schüler, Lehrlinge und Studenten eine zusätzliche Vergünstigung anzubieten. Das heißt für diese Impflinge können wir zusätzliche eine Refundierung von 129 Euro anbieten“, sagte Andrea Konrath von der Österreichischen Krebshilfe Burgenland.

„Wir haben damit ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt auch in anderen Bundesländern ähnliche Modelle, aber nicht in dieser flächendeckenden Ausformung wie im Burgenland“, sagte Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ).

ORF

Die Impfung reduziert das Risiko für eine durch HPV ausgelöste Krebserkrankung um 80 bis 90 Prozent, so die Befürworter der Impfaktion. Auf die Frage was passiert, wenn man bereits infiziert ist und sich impfen lässt, meinte Klein: „Wenn eine Infektion gerade läuft, kann die Impfung diese Infektion weder positiv noch negativ beeinflussen, aber vor einer Neuinfektion hat sie einen hohen Schutz“. Wer sich gegen HPV impfen lässt, sollte aber nicht vergessen: Nur Kondome senken das Risiko für alle sexuell übertragbaren Krankheiten.

Das Rezept mit dem Vermerk „HPV-Impfaktion Krebshilfe Burgenland ab 15“ für den vergünstigten HPV-Impfstoff kann man sich beim Hausarzt, Kinderarzt oder beim Gynäkologen holen und anschließend in der Apotheke kaufen. Voraussetzung für die Teilnahme an der Impfaktion ist ein Hauptwohnsitz im Burgenland.

