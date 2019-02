Zurndorf: Ein Schwerverletzter bei Forstunfall

Ein Forstunfall hat am Sonntagnachmittag bei Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) einen Schwerverletzten gefordert. Ein Mann wurde bei der Waldarbeit von einem Ast am Kopf getroffen, teilte die Polizei mit.

Gegen 13.00 Uhr war ein 78-jähriger Pensionist mit Holzschlägerungsarbeiten im Eichenwald in Zurndorf beschäftigt. Beim Fällen einer Eiche löste sich beim umstürzenden Baum ein morscher Ast und traf den Pensionisten am Kopf und im Schulterbereich.

Ein ebenfalls im Wald anwesender Mann aus Zurndorf hörte die Hilfeschreie, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber C9 in das UKH Meidling in Wien geflogen. Fremdverschulden kann zur Gänze ausgeschlossen werden, da der Pensionist alleine die Holzschlägerungsarbeiten durchführte.