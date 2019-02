Modernisierung der Therme Lutzmannsburg

Die Thermen im Burgenland sind mit der Buchungslage in den Semesterferien sehr zufrieden. Volles Haus derzeit auch in der Sonnentherme in Lutzmannsburg, wo zuletzt in neue Attraktionen für die Kleinsten investiert wurde.

Die Sonnentherme Lutzmannsburg setzt weiterhin auf die kleinsten Gäste und gestaltete den Bereich der „Baby World“ attraktiver. Wasserspritzende Bauernhoftiere, ein Klettergerüst in Form eines Traktors oder zahlreiche bunte Pilze für Babys und Kleinkinder sind neu dazugekommen. „Es ist ganz wichtig, immer etwas Neues zu bieten, die Gäste immer wieder zu begeistern und sie so zu öfteren Besuchen zu animieren. Man muss sich in die Zielgruppe hineindenken, da ist es gut, wenn man Inspirationen bekommt - vom eigenen Kind, oder von anderen Kindern“, so Manuela Klawatsch von der Sonnentherme.

ORF

ORF

Auch das Selbstbedienungsrestaurant und die „Gaming Area“ wurden modernisiert und erweitert. 1,4 Millionen Euro wurden investiert. Demnächst wird die 270 Meter lange Wasserrutsche digitalisiert und zur weltweit längsten Virtual-Reality-Rutsche umgerüstet. „Kinder und Erwachsene können sich eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen, die Rutsche hinunterrutschen und sind dann in einer virtuellen Welt“, erklärte Klawatsch.

ORF

ORF

Investition von 28 Millionen Euro in Ausbau

Bis zum Jahr 2023 sollen in insgesamt vier Bauphasen 28 Millionen Euro in den Ausbau der Sonnentherme Lutzmannsburg und in das Hotel Sonnenpark investiert werden. Das Geld kommt vom Land - dem Eigentümer der Sonnentherme und des Hotels. Immer wieder stand eine Privatisierung im Raum. Auch einige Kauf-Angebote lagen bereits am Tisch. Ende 2016 teilte das Land Burgenland schließlich mit nicht zu verkaufen, sondern weiter in die Therme zu investieren.