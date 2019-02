„Die Blechblattler“: CD-Aufnahme als Preis

Walzer, Polkas und Märsche - im ORF Landesstudio Burgenland nimmt die Siegerkapelle der „Hits in Blech“ - „Die Blechblattler“ - gerade ihre CD auf. Die CD-Produktion ist der Preis des ORF Burgenland Musikwettbewerbs 2018.

Das junge Ensemble gewann mit einer Coverversion von Klaus Lage’s „Tausendmal berührt“. Vier Monate nach dem Sieg beim Hits in Blech-Finale waren die Blechblattler wieder im ORF Landesstudio Burgenland. Die Musiker waren bestens vorbereitet und hochmotiviert. Die Tonaufnahmen fanden im großen Publikumsstudio statt - eine derartige Produktion ist mehr als zehntausend Euro wert.

Drei Tage wurde mit modernster Studiotechnik und Profis am Regieplatz aufgenommen. Für die zwölf Musiker war es eine ganz neue Erfahrung. „Es ist ein anderes Musizieren im Studio. Es ist eine andere Atmosphäre. Man muss sich da die Kraft ganz genau einteilen. Man merkt, wenn es dann schon später am Tag wird, dass man mit Kräften haushalten muss“, so Aufnahmeleiter Reinhold Bieber.

Freundschaft und Musik

Die Mitglieder der Blechblattler sind zwischen 17 und 48 Jahre alt. Sie stammen aus Purbach, Müllendorf, Großhöflein und Neckenmarkt und spielen seit knapp drei Jahren in dieser Formation zusammen „fetzige“ böhmische Blasmusik. Für die CD haben sie einen Querschnitt ihres Repertoires zusammengestellt, darunter auch der Hits in Blech Siegertitel „Tausendmal berührt“.

Das Maskottchen der Musiker ist die sechs Jahre alte Windhündin Ivy. Sie war mit dabei und genoss in den regelmäßigen Pausen ein paar Streicheleinheiten. „Der erste Tag ist schon auf die Lippe gegangen. Am zweiten Tag ging es dann wieder überraschend gut“, so Alex Pock. Der Zusammenhalt der Musiker ist groß. „Man verbringt nicht nur in der Musikgruppe Zeit miteinander, wir feiern auch gemeinsam und fahren auf Feste. Es ist Freundschaft und auch Musik, was uns zusammenschweisst“, sagte Michael Halverson.

„Hits in Blech“ wird fortgesetzt

Mit der Erfahrung und Unterstützung der Besten aus der Technikcrew des ORF Burgenland musizieren die „Blechblattler“ hochkonzentriert. „Ich glaube, für das Landesstudio ist es sehr wichtig, dass wir junge Musiker ins Studio bringen, damit die wissen, wir sind für sie da“, so Tonmeister Hans Kröss. Blasmusik hat Zukunft - dazu trägt der ORF Burgenland auch heuer wieder kräftig bei. Die Aktion „Hits in Blech“ wird nämlich fortgesetzt.

