Ehrenmedaille für Landeshauptmann Niessl

SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl, verlässt Ende Februar die Politik und übergibt an Hans Peter Doskozil. Am Freitagabend hat die Wirtschaftskammer Burgenland Niessl die höchste Auszeichnung der Wirtschaftskammer verliehen - die „Große Goldene Ehrenmedaille“.

Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth dankte dem scheidenden SPÖ-Landeshauptmann Niessl Freitagabend bei einem Fest in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt für seinen unermüdlichen Einsatz für das Burgenland. „Er war über 18 Jahre Landeshauptmann des Burgenlandes. In dieser Zeit hat sich unser Bundesland zu einem tollen, zukunftsträchtigen Bundesland entwickelt. Ich glaube, viele Dinge tragen seine Handschrift - da ist diese Danksagung schon angebracht“, sagte Nemeth.

In seiner Festrede vor rund 80 Gästen aus Wirtschaft und Politik, sprach Nemeth nur Lobesworte für seinen, wie er sagt, „Freund Niessl“. In all den Jahren sei nie ein böses Wort gefallen. „Das, was ich mir wünschen würde ist, dass dieses persönliche Verhältnis auch über diese Funktionsperiode hinaus bestehen bleibt. Ich darf ein herzliches Dankeschön sagen für fast 19 Jahre“, so Nemeth.

Ehrung für Engagement für Wirtschaft

Für sein Engagement rund um die heimische Wirtschaft wurde Niessl mit der Großen Goldenen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Burgenland geehrt. „Es ist für mich eine große Freude und Ehre, diese Auszeichnung zu bekommen, weil ich über 18 Jahre versucht habe gut zusammenzuarbeiten, dazu beizutragen, dass es gute Rahmenbedingungen gibt und sich die Wirtschaft so gut entwickeln konnte. Hier einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen, war eine spannende Herausforderung“, sagte SPÖ-Landeshauptmann Niessl.