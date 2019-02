SPÖ-Bundesräte wollen Ökostromnovelle kippen

Die SPÖ wird der Novelle des Ökostromgesetzes am Donnerstag im Bundesrat - genauso wie im Nationalrat - nicht zustimmen. Sie fordert eine Gesamtlösung für erneuerbare Energie. Für den Beschluss bräuchten die Regierungsparteien aber die Zustimmung der SPÖ.

Bei Materien, die Länderinteressen betreffen wie die Ökostrom-Novelle, ist im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Doch die SPÖ-Bundesräte lehnen das Gesetz ab. Die Vorlage sei intransparent, Förderkriterien unklar, man wisse nicht wie sich die Nachfolgeregelung der Ökostromförderung auf Biomassebetriebe auswirke, argumentierten am Freitag SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax, SPÖ-Energiesprecher Wolfgang Sodl und die beiden burgenländischen SPÖ-Bundesräte Inge Posch-Gruska und Jürgen Schabhüttl.

Kritik: Keine Begutachtung, keine Zahlen

Die Ökostromnovelle sei ein weiteres Gesetz, das nicht in Begutachtung geschickt worden sei, so Posch-Gruska, die auch SPÖ-Fraktionsführerin im Bundesrat ist. Noch dazu gebe es in dem Gesetz keine einzige Zahl - es stehe nicht drinnen, welche Anlagen mit welchem Betrag gefördert werden. Die Betreiber der Anlagen wüssten also nicht, ob sie überhaupt mit der Förderung, die sie bekämen, überleben können würden oder nicht, kritisierte Posch-Gruska.

ORF/Patricia Spieß

Die SPÖ sei nicht gegen Fördermaßnahmen von Ökostrom, sondern gegen politische Willkür und Intransparenz, stellte SPÖ-Bundesrat Jürgen Schabhüttl klar. Man wolle eine faire, nachhaltige Lösung für alle erneuerbaren Energieträger - schon im Hinblick auf die Klimaziele von 2030.

ÖVP sieht 500 Arbeitsplätze in Gefahr

Die SPÖ reagierte mit der Pressekonferenz auf einen offenen Brief der ÖVP von dieser Woche, in dem die SPÖ Bundesräte aufgefordert worden waren, sich einem „parteipolitisch motivierten Klubzwang zu entziehen“ und dem Gesetz zuzustimmen. Andernfalls habe die SPÖ die drohende Schließung von vier Biomasseanlagen im Burgenland zu verantworten, rund 500 Arbeitsplätze seien gefährdet. Die SPÖ wies das zurück, sie wolle erreichen, dass das Gesetz neu verhandelt werde.

Die ÖVP-Bundesrätin Marianne Hackl, ÖVP-Agrarsprecher Walter Temmel und ÖVP-Geschäftsführer Christoph Wolf erneuerten aber am Freitag via Presseaussendung ihren Appell. Es gehe um nachhaltige Lösungen. Bundesräte sollten für die Interessen des Burgenlandes stimmen, nicht dagegen. Die Sitzung des Bundesrates, bei der es um die Ökostromnovelle geht, findet kommende Woche am Donnerstag statt.