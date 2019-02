Zwei Drogen-Lenker ohne Führerschein gestoppt

Bei Kontrollen in Kittsee sind am Donnerstag zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültigen Führerschein gestoppt worden: eine 31-jährige Tschechin und einen 30-jährigen in Wien lebenden Türken.

Die 31-jährige Frau wurde am Grenzübergang Kittsee kontrolliert. Sie konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Die Erhebungen ergaben, dass ihr der Führerschein bereits dreimal entzogen wurde. In ihrer Handtasche hatte sie eine geringe Menge Piko sowie diverse Suchtgift-Utensilien mit. Auch bei ihrem 25-jährigen Beifahrer wurden Suchtgift und Suchtgift-Utensilien gefunden. Ein durchgeführter Urin-Schnelltest verlief bei beiden positiv. Ein Arzt diagnostizierte die Lenkerin als nicht fahrfähig. Beide werden angezeigt.

Auch bei der Kontrolle des 30-jährigen Autofahrers stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte. Bei einer genaueren Personen- und Fahrzeugkontrolle wurden eine geringe Menge Methamphetamin und Suchtgiftutensilien gefunden. Seine 25-jährige Beifahrerin aus Wien, wies sich mit einem Reisepass aus, welcher vollstreckbar entzogen war. In einer von ihr mitgeführten Dokumententasche fanden die Polizisten einen slowakischen Personalausweis vor, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Der Drogenschnelltest beim Lenker war positiv. Der Fahrer und seine Beifahrerin werden angezeigt.