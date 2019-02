„Masterplan Neusiedler See“: Nächste Runde

Seit dem Vorjahr wird an einem „Masterplan“ für die Region um den Neusiedler See gearbeitet, um eine Entwicklungsstrategie festzulegen. Am Dienstag gab es dazu eine Informationsveranstaltung im Kulturzentrum Eisenstadt.

Im Juni 2018 wurde eine Befragung durchgeführt, per Fragebogen und Online. Das Ergebnis: für 83 Prozent der Befragten hat der freie Blick auf den See höchste Priorität. Ebensoviele wollen, dass der Status des Sees als UNESCO-Weltkulturerbe weiter erhalten bleibt. Für rund ein Drittel der Befragten ist die Erhaltung des freien Seezugangs sehr wichtig. In sechs Themengruppen wurde bei der Infoveranstaltung über Ideen und Meinungen der Bevölkerung diskutiert.

Ideen können noch eingereicht werden

Die Beiträge werden zur weiteren Entwicklung des Masterplans Neusiedler See nun miteinbezogen. Bis zum Sommer möchte man die weiteren Arbeiten an einer entsprechenden Studie abschließen. Danach möchte man die Ergebnisse und Empfehlungen auch in einen rechtsgültigen Rahmen packen, etwa in ein Regionales Entwicklungskonzept gemäß des Burgenländischen Raumordnungsgesetzes. Bis dahin kann die Bevölkerung aber noch per E-Mail Anregungen und Meinungen abgeben - masterplan@bgld.gv.at .

Link: