Immobilienbetrug: ÖVP kritisiert Regierung

Die rot-blaue Landesregierung sei dafür verantwortlich, dass dem Land Millionen entgangen seien, meint die ÖVP. Die Landesregierung wirft einem Immobilieninvestor vor, das Land um bis zu 40 Mio. Euro betrogen zu haben. Aus Sicht der ÖVP hätte der vermutete Betrug sofort auffallen müssen.

Das Land sei vorgewarnt gewesen, habe aber aus „unerfindlichen Gründen“ die Augen verschlossen, sagt Markus Ulram von der ÖVP. Er habe als Abgeordneter Akteneinsicht und dabei Belege gefunden, dass die Landesregierung hätte wissen müssen, dass mit den vorgelegten Zahlen etwas nicht stimme. Der Revisionsverband habe beide Gesellschaften geprüft und dabei festgestellt, dass es „erhebliche Reserven“ gebe, das sei dem Land mitgeteilt worden, meint Ulram. „Und er hat mit einem großen, fetten ‚Achtung‘ noch darauf hingewiesen, dass die letzte Bilanz angeschaut werden muss, weil es einen Verdacht darauf gibt, dass es massive Abwertungen dazu in dieser Bilanz gegeben hat bzw. geben hätte können“, so Ulram.

Sachverhaltsdarstellung eingebracht

Die Vorgeschichte: Zwei ehemals gemeinnützige Immobiliengesellschaften sind im Burgenland aufgelöst worden. Die daraus erzielten Gewinne wären dem Land zugestanden, doch die Betreiber der Gesellschaften hätten gefälschte Bilanzen vorgelegt und das Land dadurch um 40 Millionen Euro gebracht, so zumindest der Vorwurf des designierten Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er brachte eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein - mehr dazu in Land wirft Immobilien-Investor Betrug vor.

ÖVP verlangt Prüfung durch Landesrechnungshof

Für ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf ist das ein Ablenkungsmanöver für ein Versagen der rot-blauen Landesregierung. „Die SPÖ und die FPÖ waren in der Landesregierung und die haben es einstimmig beschlossen, im Herbst 2015. Das heißt, diese Personen sind sehr wohl auch zur Verantwortung zu ziehen. Für uns bleibt diese Frage nach wie vor offen, was hier das Land Burgenland überhaupt gemacht hat“, so Wolf. Die ÖVP Burgenland verlangt nun eine Prüfung durch den Landesrechnungshof.

SPÖ: „ÖVP gefährdet Erfolg vor Gericht“

Die SPÖ weist die Kritik zurück. Während das Burgenland um Schadenersatz für die Steuerzahler kämpfe, gefährde die ÖVP mit falschen Schuldzuweisungen die Erfolgsaussichten vor Gericht, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax in einer Aussendung.

„Die ÖVP versucht, den schwarzen Peter den Beamten in der Landesregierung zuzuschieben. Das ist letztklassig. Das Land Burgenland war von Rechts wegen verpflichtet, bei Verstößen gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz zu handeln“, erläuterte Dax. Die Beamten des Landes hätten sorgfältig recherchiert und erfahrene Berater eingeschaltet, um alle rechtlichen Vorgaben zu erfüllen.

„Leider gibt es aber Indizien dafür, dass das Land von Investoren vermutlich absichtlich getäuscht wurde“, meinte der SPÖ-Politiker. An die ÖVP appellierte Dax, bei diesem wichtigen Thema „die Frontalopposition außen vor zu lassen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen“.

