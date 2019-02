Mehr Lohn für Taxi- und Mietwagenlenker

Die jüngsten Kollektivertragsverhandlungen haben den Taxi- und Mietwagenlenkern eine Lohnerhöhung von vier Prozent gebracht. Seit 1. Februar erhalten sie 1.285 Euro brutto. Auf lange Sicht werden die Löhne aber deutlich mehr angehoben.

Im Burgenland gibt es zirka 500 Taxi- und Mietwagenlenker. Sie profitieren von den jüngsten Verhandlungen der Gewerkschaft. Demnach wurde der Mindestlohn mit 1. Februar um 4,05 Prozent angehoben. Taxi- und Mietwagenlenker verdienen jetzt laut Kollektivvertrag mindestens 1.285 Euro brutto.

Weitere Lohnerhöhungen erzielt

Im Verhandlungsteam des Fachbereichs Straße in der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida waren auch die beiden Burgenländer Josef Kotzenmacher aus Eisenstadt und Ernst Gruber aus Bad Sauerbrunn vertreten. Bei den jetzigen Lohnverhandlungen wurden auch noch weitere Lohnerhöhungen für die Taxi- und Mietwagenlenker erzielt.

„Das ist ein Bereich gewesen, wo wir die 1.500 Euro Mindestlohn noch nicht erreicht haben. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wie wir diese 1.500 Euro Mindestlohn erreichen und wann das dann schlussendlich so weit sein wird. Das haben wir in mehreren Etappen geschafft“, so Ernst Gruber im Interview mit dem ORF Burgenland.

Mit März 2020 kommt es zu einer neuerlichen Lohnerhöhung um weitere 5,6 Prozent auf 1.300 Euro brutto. Mit Dezember 2020 sollen Taxi- und Mietwagenlenker dann 1.500 Euro verdienen. In Summe sind das dann 20 Prozent mehr Lohn in 22 Monaten, heißt es von den Gewerkschaftsvertretern.

