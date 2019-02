Niessl und Illedits beim Ausschuss der Regionen

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ) sind am Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch nach Brüssel gereist. Grund dafür ist die Plenartagung im Ausschuss der Regionen.

Auf dem Programm stehen auch Gespräche mit hochrangigen EU-Politikern. Regionalkommissarin Corina Cretu und der für das Budget zuständige Kommissar Günther Öttinger sind die prominentesten Gesprächspartner, die Landeshauptmann Niessl und Landtagspräsident Illedits in Brüssel treffen. Der zweitägige Arbeitsbesuch findet im Zuge der Plenartagung des Ausschusses der Regionen statt. Sowohl Niessl als auch Illedits werden an der Tagung teilnehmen.

Bemühungen um weitere Förderungen

Mittwochnachmittag steht ein Vernetzungstreffen mit Vertretern mehrerer deutscher Bundesländer auf dem Programm, etwa mit Politiker aus Sachsen-Anhalt oder aus Brandenburg. So wie das Burgenland haben diese Bundesländer in der EU den Status von Übergangsregionen. Das Burgenland will auch nach 2020 Geld von der EU bekommen und bemüht sich darum schon seit längerer Zeit - mehr dazu in EU-Parlament will weiter EU-Hilfen für alle Regionen.

Geplant ist außerdem ein Treffen mit Elisabeth Kornfeind. Die gebürtige Bernsteinerin ist seit mehr als einem Jahr österreichische Botschafterin in Belgien. Für den Landeshauptmann ist es die letzte Brüssel-Reise in dieser Funktion. Er übergibt am 28. Februar sein Amt an seinen Nachfolger Landesrat Hans Peter Doskozil.